لجنة رئاسة اليمن تتهم الحوثيين باستحداث مواقع جديدة للقتال في"دماج"

قالت لجنة الوساطة الرئاسية، المكلفة بإنهاء الصراع بين الحوثيين والسلفيين فى منطقة "دماج"، بمحافظة صعدة شمالى اليمن، إن جماعة الحوثى تقوم باستحداث مواقع جديدة للقتال.

وقال رئيس اللجنة، يحيى أبو أصبع، فى تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة لن تظل مكتوفة الأيدى ولن تستمر فى صمتها، حيال ما يدور فى منطقة دماج، لاسيما وأن الحوثيين يقومون باستحداث مواقع جديدة للقتال"، واصفا ذلك بـ"الأمر المرفوض".

وأشار "أبو أصبع" إلى أن اللجنة طلبت من جماعة الحوثى التنفيذ الفعلى لوقف إطلاق النار، وإيقاف الاشتباكات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، قبيل اندلاع الحرب الأخيرة.

وأضاف أن اللجنة حريصة على عدم إدخال الجيش فى مواجهات مباشرة مع أى طرف، وهو ما يتطلب من الأطراف المتقاتلة إفساح المجال أمام الجيش لنشر وحداته فى مواقع التماس.

وفى وقت سابق من صباح اليوم قال شهود عيان إن 5 سلفيين قتلوا وأصيب 22 آخرين، فى هجوم الحوثيين على قريتين فى "دماج"، فى حين قال ناشط سلفى إن نحو 30 حوثيا قتلوا فى المواجهات التى دارت عقب محاولة الحوثيين اقتحام القريتين.