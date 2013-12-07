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ريفى يدعو أهل طرابلس للتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانى لتحقيق الاستقرار

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ريفى يدعو أهل طرابلس للتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانى لتحقيق الاستقرار ريفى يدعو أهل طرابلس للتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانى لتحقيق الاستقرار

دعا المدير العام لقوى الأمن الداخلى اللبنانى السابق اللواء أشرف ريفى أهل طرابلس إلى التعاون مع القوى الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أشرف ريفى بعد اجتماع لنواب طرابلس فى منزله لبحث فى الوضع الأمنى للمدينة أننا: "لا نريد ثأراً وانتقاما إنما عدالة برئاسة المؤسسات القضائية اللبنانية ولو يسمح لنا أن نقيم دعاوى أمام المحاكم الدولية سنقيمها".

وقال إنه "لا شك أننا مع تنفيذ كافة مذكرات التوقيف لكن هناك جرائم لا تتساوى فيما بينها وندين الجرائم الصغيرة ونولى اهتماما كبيراً للجرائم الكبيرة والجريمة الأكبر فى المدينة هى تفجير المسجدين ولن ننسى ضحايا هذه الجريمة ولا يمكن أن تنتهى بتفاصيل صغيرة أو حملات إعلامية مضللة، كما أشار إلى أن الإجراءات الأخيرة هى الخطة الثامنة عشرة وسنعطى فرصة لهذه الإجراءات نظرا لحاجتنا للاستقرار".

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