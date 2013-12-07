وزير التربية والتعليم: مصر تحتل المركز 73 في ترتيب «التنافسية العالمية»

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن مصر حصلت على الترتيب رقم 73 بين 142 دولة في تقرير التنافسية العالمية الخاص بالتربية والتعليم الصادر مؤخرًا.

وقال «أبوالنصر» في تصريحات صحفية، السبت، إنه التقى بمجموعة الخبراء الذين وضعوا مصر في هذا التصنيف بمؤتمرهم الأخير، الذي عقد بمدينة الإسكندرية منذ شهرين، وشرح لهم الخريطة التعليمية المصرية كاملة، وما تم إنجازه من مشروعات وكذلك الخطة المستقبلية.

وحسبما ذكر تصنيف الابتكار العالمي، فإن التعليم المصري حصل على رقم 73 في الإنفاق على التعليم، ورقم 54 في نسبة الطلاب للمعلمين.

وأضاف الوزير أن حصول مصر على هذا الترتيب خلال تلك الفترة الوجيزة، هو ثمرة للتعاون الكامل بين قيادات المنظومة التعليمية، بل تعاون ودعم فئات المجتمع المصري التى تتطلع إلى تعليم متميز لأبنائها، وسنعمل حتى نكون في مقدمة دول العالم من حيث جودة التعليم.