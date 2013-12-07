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رئيس جنايات القاهرة: فتيات الإسكندرية وضعن تحت المراقبة لأنهن قاصرات

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رئيس جنايات القاهرة: فتيات الإسكندرية وضعن تحت المراقبة لأنهن قاصرات رئيس جنايات القاهرة: فتيات الإسكندرية وضعن تحت المراقبة لأنهن قاصرات

قال المستشار حسنى الضبع، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه قد تم وضع فتيات "7 الصبح" تحت المراقبة القضائية لأنهن قاصرات، موضحا أن الحكمين ليسا بهما تناقض وإنما هى وجهات نظر القضاة الذين حكموا فى القضية.

وأضاف "الضبع" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " فى يوم " على فضائية "دريم2"، إن التعليق على حكم قضائى بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن الحكم الأول قضى على الفتيات بكل جريمة على حدا، بينما الحكم الثانى وجد أن هناك ارتباطا بين الجرائم ومن ثم قضى عليهن بعقوبة أشد جريمة مع إيقاف التنفيذ مراعاة لظروفهن.

وحول إخراج الفتيات من القفص وأجلسهن بقاعة المحكمة، أكد "الضبع" أن القاضى يدير المحكمة بما يراه مناسباً فى وجهة نظره وله مطلق الحرية فى ذلك، مضيفاً: "لا يستطيع أى إنسان أن يعترض على أسلوب إدارته".

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