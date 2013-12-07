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النصر يحول تأخره بهدفين لفوز ثمين على الشباب

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النصر يحول تأخره بهدفين لفوز ثمين على الشباب النصر يحول تأخره بهدفين لفوز ثمين على الشباب

حول النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين الطاولة على ضيفه الشباب بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 في قمة الجولة الـ13 من المسابقة.

وواصل النصر نتائجه الطيبة هذا الموسم واستطاع الابتعاد بصدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل مهند عسيري الهدف الأول للشباب في الدقيقة 48 قبل أن يضيف رافاييل فرانشيسكو رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

إلا أن محمد السهلاوي نجم هجوم النصر بدأ رحلة العودة في المباراة بعد أن سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 64 عن طريق ضربة جزاء قبل أن يضيف إيلتون هدف التعادل في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وقبل النهاية المباراة بـ4 دقائق استطاع جمعان الدوسري أن يسجل هدف الفوز ليهدي النصر انتصارا غاليا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة في صدارة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين فيما تجمد رصيد الشباب عند 21 نقطة في المركز الثالث.

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