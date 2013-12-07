ماكيدا مدرب الشعلة: حققنا فوزا مستحقا على اتحاد جدة

أعرب الاسباني خوان ماكيد المدير الفني لنادي الشعلة عن سعادته بتحقيق الفوز على نادي اتحاد جدة وتحقيق الانتصار الأول له بالدوري.

وفاز الشعلة على العميد 2-1 في المباراة التي أقيمت يوم السبت على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وتابع ماكيدا تصريحه في المؤتمر الصحفي "الانتصارات تأخرت، ولكننا حققنا فوز مستحق مهم في مشوار الفريق بالدوري".

وتابع "أشكر اللاعبين كثيراً علي تحقيقهم الفوز بعد المجهود الكبير الذي بذلوه الفترة الماضية".

وأضاف ماكيدا "نجتهد ونعمل و نهتم بإعلاء اسم الشعلة الفترة المقبلة، نتمنى أن نسير علي الطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات ومنافسة الفرق الكبرى، بعد ضمان الاستمرار في دوري المحترفين".