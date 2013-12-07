أطباء الصدر يحذرون مرضى الضغط والسكر من تناول الكورتيزون

للصيدلى دور كبير فى توعية المريض بكيفية استخدام البخاخات، لشرحها للمريض، واختيار الأنسب له، والتى تناسب سنه وحالته، ولابد أن يكون لديه الوعى بالتحذيرات الخاصة بالأدوية حتى لا يتعرض المريض للآثار الجانبية التى تؤثر على حياته.

شدد الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، على ضرورة استخدام البخاخات فى أمراض الربو الشعبى والسدة الرئوية.

وقال هناك نوعين رئيسيين من البخاخات، بخاخات موسعة للشعب الهوائية عند حدوث ضيق فى التنفس، والبخاخات العلاجية التى تحتوى على جرعة صغيرة من الكورتيزون، والتى تفيد فى سرعة علاج المرض، لأنها تصل إلى الشعب الهوائية بسرعة بعكس استعمال الكورتيزون عن طريق الفم أو الحقن التى تحتوى على جرعة كبيرة من الكورتيزون، والتى تؤدى إلى حدوث آثار جانبية ولا ينصح باستخدام حقن وأقراص الكورتيزون مع مرضى السكر والضغط، بينما لا يؤدى الكورتيزون بالاستنشاق إلى مضاعفات وآثار سلبية لهؤلاء المرضى.

وأشار إلى ضرورة معرفة الصيدلى بالاستخدام الأمثل للأنواع المختلفة من البخاخات، ومعرفة أى من هذه الأنواع تناسب الأطفال حتى الرضع منهم.

ونوه إلى دور الصيدلى فى فهم هذه الأمور لشرحها للمريض، واختيار الأنسب من البخاخات ومساعدته فى شرح كيفية استعمال البخاخات.

وأكد أن هناك أدوية حديثة تساعد فى علاج جلطات الرئة وجلطات أوردة الساقين عن طرق أقراص تؤدى إلى سيولة الدم، بدون استعمال حقن وبدون الحاجة إلى متابعة الجرعات بالتحاليل المستمرة مثل دواء "XARELTO".

وأضاف أن هناك مصلا جديدا يستعمل ضد ميكروب "النيموكوكس"، والذى يعنى المكورات الرئوية، مشيرا إلى أنه يستعمل للأطفال من سن شهرين إلى 5 سنوات، وذلك للوقاية من التهابات الأذن الوسطى والالتهابات الرئوية فى الأطفال، فقد ثبت حديثا فعاليته فى المرضى فوق سن الـ50 المعرضين للإصابة بالالتهابات الرئوية الحادة، وهم مرضى السدة الرئوية المزمنة، ومرضى السكر وهبوط القلب والفشل الكلوى.

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