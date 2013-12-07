مشروبات الطاقة تسبب مشاكل بالقلب وتؤدى إلى الموت المفاجئ

أجريت دراسة ألمانية على 17 شخصًا بعد ساعة من تناولهم لمشروبات الطاقة المتداولة بالأسواق، وذلك لاختبار مدى تأثيرها على جسم الإنسان خاصة على القلب.

وذكر موقع "BBC" أن هناك أعراضًا جانبية عديدة يعرف أنها ترتبط بالجرعات الكبيرة من الكافيين، بما فى ذلك المعدل السريع لضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى توقف القلب، أو الموت المفاجئ فى أسوأ الحالات.

وأظهرت الدراسة أن تقلصات القلب كانت أكثر نشاطًا بعد تناول ذلك المشروب، وأظهر الباحثون أن البطين الأيسر بالقلب الذى يضخ الدم حول الجسد كان يتقلص بشكل أقوى بعد ساعة من تناول المشروب الذى يحتوى على كمية أكبر من الكافيين، وأوضح أن تناول مشروب الطاقة له أثر قصير المدى على التقلصات القلبية.

وشدد فريق البحث فى الاجتماع السنوى لجمعية الطب الإشعاعى فى أمريكا الشمالية على أن الأطفال والأشخاص الذين لديهم بعض المشكلات الصحية ينبغى أن يتجنبوا تلك المشروبات.