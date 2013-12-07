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"اليوم السابع" يقود حملة لتمصير أحدث علاجات فيروس "سى"

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"اليوم السابع" يقود حملة لتمصير أحدث علاجات فيروس "سى" "اليوم السابع" يقود حملة لتمصير أحدث علاجات فيروس "سى"

بعد انفراد اليوم السابع بنشر خبر التصديق على الدواء الأمريكى الجديد لفيروس "سى"، أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وافقت على عقار "سوفوسبوفير" لعلاج فيروس "سى" من الجيل الجديد، كواحد من مجموعة الأدوية التى تعالج الفيروس، والتى تؤخذ عن طرق الفم، ويتم تناوله مع أقراص "الريبافيرين" بدون حقن "الإنترفيرون"، بالرغم أن الأدوية الأخرى التى تم تجربتها تؤخذ مع حقن "الإنترفيرون" وأقراص "الريبافيرين" لتحقيق نسب شفاء تصل إلى 90%.

وأوضح الدكتور جمال عصمت، أن الأبحاث أجريت على النوع الجينى الأول، وكذلك على النوع الجينى الرابع، الموجود فى ، حيث تم إجراء تجارب على عقار "سوفوسبوفير" على 100 مريض مصاب بفيروس "سى" فى ثلاثة مراكز مصرية بجامعة القاهرة والمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد وجامعة المنصورة، وقد حقق نسبة نجاح 100%، إذا تم استخدامه لمدة 24 أسبوعاً و80% إذا تم استخدامه لمدة 12 أسبوعاً.

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