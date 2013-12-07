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اتحاد قبائل هوارة بقنا يحيى ذكرى وفاة أمير الصعيد شيخ العرب همام

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اتحاد قبائل هوارة بقنا يحيى ذكرى وفاة أمير الصعيد شيخ العرب همام اتحاد قبائل هوارة بقنا يحيى ذكرى وفاة أمير الصعيد شيخ العرب همام

أحيا الآلاف من أبناء قبائل الهوارة فى صعيد عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العام لقبائل هوارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الذكرى 244 لوفاة أمير الصعيد شيخ العرب همام الفرشوطى، والذى تحل ذكرى وفاته اليوم بنشر صوره وصور مسجده العتيق بفرشوط والذى تم إنشاؤه عام 1171 هجرية والمصنف كأثر إسلامي.

وقال أسامة الهوارى منسق الاتحاد العام لقبائل هوارة فى تصريح له اليوم، إن ذكرى وفاة شيخ العرب همام حاكم الصعيد وأميره تأتى هذا العام وأحفاده وقبائل الهوارة فى ربوع مصر مقدمون على خطوة للتوحد فيما بينهم داخل مصر وخارجها فى ظل حالة من التشتيت يشهدونها بعد مرور أكثر من 200 عام على حكم شيخ العرب همام.

ومن جانبه، قال بدر الهمامى، النائب الأول للاتحاد إنهم سينظمون احتفالية بمناسبة هذه الذكرى بالنجوع والقرى سيعلن عنها خلال أيام وأن جزءًا من الاحتفالية سيتم داخل مسجد جدهم العتيق بفرشوط والذى كان مقرًا للحكم.

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مصر 365

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