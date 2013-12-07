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وزير الاستثمار يفتتح مؤتمر ومعرض شباب الأعمال الثانى الاثنين المقبل

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وزير الاستثمار يفتتح مؤتمر ومعرض شباب الأعمال الثانى الاثنين المقبل وزير الاستثمار يفتتح مؤتمر ومعرض شباب الأعمال الثانى الاثنين المقبل

يفتتح وزير الاستثمار، المهندس أسامة صالح، مؤتمر ومعرض شباب الأعمال الثانى لتنمية الأعمال بين الشركات الاثنين المقبل، بمشاركة أكثر من ١٠٠ شركة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.

وتبدأ أولى جلسات المؤتمر بندوة تحت عنوان، الإستراتيجيات والحلول قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد المصرى، ويشارك فيها أسامة صالح وزير الاستثمار، والمهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأنيس إكلميندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ويدير الندوة حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والمهندس محمد عجلان عضو الجمعية.

وتتضمن جلسات المؤتمر حلقات نقاشية عن صناعة التشييد والبناء فى ، والفرص الجديدة فى مجال الاستثمار العقارى وجلسات عمل ثنائية لبحث فرص إطلاق مشروعات جديدة بين أعضاء الجمعية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض للشركات الأعضاء، ويستضيف المعرض لأول مرة جناحا خاصا لرواد الأعمال الذين يبدأون أولى خطواتهم فى عالم الأعمال.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن هذا الحدث الذى تنظمه الجمعية للمرة الثانية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأعضاء، وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم سواء فى أو خارجها.

وأكد "عثمان" أن الجلسات التى تعقد على هامش المؤتمر ستستعرض أحدث الموضوعات التى تهم القطاعات المختلفة وتقدم مبادرات ومقترحات لتجاوز تحديات المرحلة الحالية.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن المؤتمر من المتوقع أن يشارك فيه ١٠٠٠ زائر لإيجاد فرص تبادل الخبرات وسبل التعاون المستقبلية، ومناقشة وتحسين الخدمات والمزايا المقدمة للقطاعات المختلفة، وهو يبنى على اللقاءات التى تمت خلال الأسبوع الماضى خلال منتدى الاستثمار المصرى الخليجى الذى نظمته وزارة الاستثمار.

كما أكد أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قناعة بأن هناك فرصا، وأن مستقبل مصر سيشهد فرصا حقيقية ستعود بالنفع على الأجيال القادمة.

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مصر 365

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