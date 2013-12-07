بالفيديو .. محمد إبراهيم ينقذ الزمالك أمام سموحة بهدف مهاري

سجل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك هدف تعادل فريقه في الوقت القاتل بمهارة فائقة بعد مراوغته لثنائي دفاع سموحة خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الهدف.

وكان الزمالك قد تأخر بهدف علاء علي من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 47 وتعادل محمد إبراهيم في الدقيقة 47.

وراوغ محمد إبراهيم لاعبين من سموحة قبل تسديد كرة أرضية سكنت الشباك وسط مشاهدة من حارس الفريق السكندري.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى ضعف فرص انضمام محمد إبراهيم إلى مالاجا في الشتاء المقبل.

ويقدم FilGoal.com فيديو الهدفين من تصوير داخل الملعب.

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