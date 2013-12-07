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يديعوت أحرونوت : ألمانيا تبيع مدمرتين إلى إسرائيل مقابل 1.3 مليار دولار

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يديعوت أحرونوت : ألمانيا تبيع مدمرتين إلى إسرائيل مقابل 1.3 مليار دولار يديعوت أحرونوت : ألمانيا تبيع مدمرتين إلى إسرائيل مقابل 1.3 مليار دولار

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية اليوم “السبت” أن ألمانيا وافقت على بيع مدمرتين إلى إسرائيل مقابل مليار يورو (3ر1 مليار دولار أمريكي) بهدف حماية حقول الغاز الإسرائيلية في البحر .

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة الاسرائيلية عن صحيفة “بيلد” الألمانية اليومية القول إن المدمرتين مزودتان بطوربيدات لاستخدامها في حماية خطوط الأنابيب الإسرائيلية.

كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين قام بزيارة إلى برلين خلال الأسبوع الماضي ، في حين أكدت متحدثة باسم الألمانية تلك الزيارة، ولكنها امتنعت عن ذكر أية تفاصيل بشأن الزيارة .

وأشارت “يديعوت احرونوت” إلى أن صفقة كبيرة بين ألمانيا وإسرائيل اكتملت في وقت سابق من العام الجاري ، حيث سلم الألمان بموجبها خامس غواصة من طراز دولفين إلى إسرائيل ، وذلك خلال مراسم رسمية اقيمت في مدينة كييل الألمانية.

أ ش أ

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