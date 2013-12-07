لجنة الخمسين تترك المصريين في جدل حول أسبقية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً

الانتخابات الرئاسية أولاً أم الانتخابات البرلمانية أولا؟ … تباينت آراء قادة الأحزاب والقانونيين ، هناك من يرى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وهناك من يرى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، حيث أن لجنة الخمسين وضعت نصًا انتقاليًّا يفتح الباب أمام إجراء أى من الانتخابات أولا، وجعلت الأمر فى يد المشرع وهو رئيس البلاد المؤقت المستشار عدلى منصور.

كما أن هناك جدل مثار حول دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً فى ضوء المادة 142 من الدستور، ففى حين منحت المادة 230 رئيس الجمهورية المؤقت قرار تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً حيث نصت على ” تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور” ، وأضافت ” وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور”، حددت المادة 142 من الدستور شرطين للترشح لانتخابات الرئاسة حيث نصت على “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.

كما يثور الجدل حول قدرة الأمن متمثل فى القوات المسلحة والشرطة على تأمين المراحل الانتخابية المقبلة سواء “الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية”.

قال الدكتور بهاء أبو شقة، المحامى ونائب رئيس حزب الوفد إن الأفضل فى هذه المرحلة أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لنكون أمام رئيس جمهورية منتخب يجرى التعامل معه فى الداخل والخارج جاء عن طريق الصندوق ويمارس صلاحيته الدستورية كرئيس مدنى منتخب.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ”ONA” أن ذلك أفضل من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وذلك حتى لا نكرر نفس السيناريو السابق عندما قمنا بانتخاب البرلمان أولاً، لأن انتخاب مجلس النواب سوف يفرز أغلبية داخل المجلس تؤثر فى اختيار رئيس الجمهورية وتؤثر وتتدخل فى قراراته بعد ذلك .

وأكد أبو شقة أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لا يتعارض دستورياً مع المادة 142 من الدستور والتى تلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ضرورة أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، مبرراً ذلك بأن هناك إختيار آخر أمام المرشح للرئاسة أقرته نفس المادة أيضاً وهو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتابع أبو شقة أن” المرشح الذى لايستطيع أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها الأفضل له أن يجلس فى منزله لأنه فى ذلك الوقت سيكون غير جاد”.

قال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكرى والاستراتيجى ، إن الأفضل فى هذه المرحلة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ، مبرراً ذلك بأنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية أولاً سوف تتدخل الأحزاب الفائزة وتقوم بالتأثير فى الانتخابات الرئاسية وفقاً لمصالحها وطموحاتها، بينما إذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولاً سوف يجتمع الشعب على شىء واحد ويلتف حول هدف اختيار رئيس للبلاد.

وأكد درويش فى تصريحات لـ”ONA” أن القوات المسلحة لديها القدرة على تأمين الانتخابات بنجاح، حيث أنها قامت بالفعل بعملية تأمين الانتخابات من قبل خلال المرحلة الانتقالية.

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، أن الأفضل في هذه المرحلة أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، مبرراً ذلك بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل رئيس مؤقت سيجعل السلطة التنفيذية لا تتدخل فيها ، بينما إذا أجريت الانتخابات البرلمانية بعد اختيار الرئيس سيكون هناك أنصار للرئيس وسيقوم بالتدخل فى انتخابات مجلس النواب لصالح أنصاره.

وأضاف فى فى تصريحات لـ”ONA” أن خارطة الطريق وضعت بهذا الترتيب وهى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً تعقبها الانتخابات الرئاسية، وأنه لايجب تجاهل خارطة الطريق أو الحيد عنها وإجراء الانتخابات بطريقة مختلفة.

ويؤكد الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، أن الأفضل فى هذه المرحلة أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ، وذلك حتى يكون لدينا سلطة تشريعية مستقلة ثم بعد ذلك تبدأ الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خضر فى تصريحات لـ”ONA” أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادران بالتنسيق بينهما على تأمين الاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية بتأمين كامل .

وتابع خضر ” يمكن أن تحدث بعض المناوشات والاشكاليات لتعطيل سير العملية الديمقراطية فى مصر إلا أنه سيتم مواجهتها تماماً لاستكمال مسيرة العملية الديمقراطية والوقوف على أرض صلبة.

وأوضح خضر أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية لايتعارض دستورياً مع المادة 142 من الدستور حيث أن هناك خيار آخر أمام المرشح للرئاسة بخلاف الحصول على تأييد 20 عضو بالبرلمان وهى حصول المرشح على تأييد مالايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل قد قال خلال مشاركته في مؤتمر “الاستثمار المصري الخليجي” الذي عقد يوم الأربعاء الماضى بالقاهرة، أن مصر “ماضية فى تحقيق خارطة الطريق بأول خطوة إيجابية متمثلة في دستور الجمهورية الثالثة”.

وعن خارطة الطريق شرح موسى الخطوات المقبلة فيما بعد إنجاز الدستور حيث سيدعو الرئيس المصرى للاستفتاء على الدستور وبعد النتيجة تقام الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية كما هو محدد مسبقا فى خارطة الطريق بالمدة الزمنية التي أعلنت من قبل.