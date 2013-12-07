خبراء الأرصاد: طقس الغد معتدل الحرارة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الأحد، على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وتنشط الرياح على البحرين؛ الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ليسود على البلاد غدًا طقس معتدل الحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح أغلبها شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموجة فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح أغلبها شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

> الإسكندرية 12 20

> مطروح 12 19

> بورسعيد 14 20

> دمياط 14 19

> بلطيم 13 19

> الإسماعيلية 12 20

> السويس 13 20

> العريش 13 21

> نخل 6 20

> طابا 9 21

> الطور 14 23

> مرسى علم 15 25

> الغردقة 15 25

> شرم الشيخ 17 26

> رفح 12 21

> كاترين 5 15

> سيوة 12 22

> المنيا 11 21

> الفيوم 12 21

> رأس سدر 13 22

> أبوسمبل 16 28

> وسط الدلتا 13 20

> أسيوط 11 22

> سوهاج 12 23

> الأقصر 13 27

> أسوان 15 28

> شلاتين 18 28

> حلايب 19 26

> الوادى الجديد 15 26

> قنا 12 26

> نويبع 17 23

> السلوم 13 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 28

> المدينة 10 22

> الرياض 12 25

> المنامة 15 27

> أبوظبى 20 27

> الدوحة 17 26

> الكويت 15 22

> دمشق 7 13

> بيروت 11 17

> عمان 8 15

> القدس 9 14

> غزة 13 17

> بغداد 5 15

> مسقط 19 28

> صنعاء 12 23

> الخرطوم 20 35

> طرابلس 8 17

> تونس 8 18

> الجزائر 8 15

> الرباط 9 17

> نواكشوط 21 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -7 صفر

> اسطنبول صفر 5

> اسلام اباد 7 20

> نيودلهى 12 25

> جاكرتا 25 31

> بكين 1 9

> كوالامبور 22 29

> طوكيو 3 12

> أثينا 5 10

> روما 2 11

> باريس 0 8

> مدريد -1 11

> برلين -1 5

> لندن 4 9

> مونتريال -10 4

> موسكو -6 1

> نيويورك -4 1

> واشنطن -4 -2