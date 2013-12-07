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حملة "اليوم السابع" لتوفير أحدث علاج أمريكى لعلاج مرضى فيروس "سى" فى مصر

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حملة "اليوم السابع" لتوفير أحدث علاج أمريكى لعلاج مرضى فيروس "سى" فى مصر حملة "اليوم السابع" لتوفير أحدث علاج أمريكى لعلاج مرضى فيروس "سى" فى مصر

يبدأ "اليوم السابع" حملة وطنية لتوفير أحدث عقار أجازته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، لعلاج مرضى فيروس "سى" فى ، بعد أن أظهرت الدراسات والتجارب الإكلينيكية فاعلية الدواء الجديد المسمى "سوفالدى"، والتى وصلت لـ90%، فى علاج النوع الجينى الرابع الذى يعانى منه غالبية المصريين عند تناوله مع الإنترفيرون طويل المفعول وعقار الريبافارين.

ويدعو "اليوم السابع" وزارة الصحة ورجال الأعمال والمؤسسات الكبرى لتضافر جهودها لتسهيل تصنيع العقار محلياً وتوفيره بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى والمستشفيات المتخصصة لعلاج المرضى المصريين.

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