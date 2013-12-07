محافظ الوادي الجديد يفتتح المراسم الفنية لقرية المهندس حسن فتحي بمدينة باريس

افتتح اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد صباح اليوم السبت المراسم الفنية لقرية المهندس حسن فتحي بمدينة باريس، بحضور الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي ونخبة من أساتذة الفنون الجميلة بكليات الآداب والفنون الجميلة بالمنيا الأقصر.

وأكد عبد الرحمن على دور الثقافة فى تنميه الشعوب والتنمية ، كما أن افتتاح قرية حسن فتحي بمدينة باريس سيسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الوفود السياحية إلى مركز باريس ،خاصة لما تتميز به القرية من فنون معمارية معبرة عن التراث بالوادى الجديد.

فى سياق متصل قام الشاعر عبد الرحمن بمنح المشاركين فى هذا العمل مكافئة مالية 5 ألاف جنيه ،وذلك تدعيماً وتحفيزاً لهم .

كما أعلن خلال الافتتاح عن عزم المحافظه على إقامة مهرجان “المرأة المصرية” بالمحافظه خلال الفتره القادمة بالمرسم ،وذلك لتسليط الضوء عليه .