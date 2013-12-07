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إيران تطلع “الطاقة الذرية “على الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي

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إيران تطلع “الطاقة الذرية “على الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي إيران تطلع “الطاقة الذرية “على الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي

أرشيفية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة بهروز کمالوندی إن بلاده زودت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بمعلومات متعلقة بالجیل الجدید من أجهزة الطرد المرکزی الإیرانیة، فی إطار التعاون بین الوکالة والمنظمة.

وأضاف کمالوندی – فی تصریح بثته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ الیوم “السبت” – أن منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة أطلعت الوکالة الدولیة علی معلومات حول الدراسات الجاریة بشان الأنشطة الإیرانیة السلمیة مشيرا إلى أنه تم إنتاج الجیل الجدید من أجهزة الطرد المرکزی فی إطار توجه المنظمة الإيرانية للارتقاء بنوعیة أجهزة الطرد المرکزی لديها، وزیادة حجم الإنتاج عن طريق استخدام البنی التحتیة للمنشآت المتوفرة بأقصی حد ممكن.

وكشف عن أن الجیل الجدید من أجهزة الطرد المرکزی تحظى بطاقات أکبر مقارنة بأجهزة الجیلین الأول والثانی، وقد تجاوزت الاختبارات المبدئیة .

وأکد كمالوندي استمرار الأبحاث والتقدم واستخدام التقنیات الحدیثة، فی إطار استراتیجیة طهران فی توفير وقود المفاعلات النوویة فی البلاد بشكل آمن، بهدف إنتاج 20 ألف میجاوات من الطاقة الکهربائیة علی المدی البعید .

أ ش أ

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