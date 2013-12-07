منى واصف تستعدّ لرمضان 2014

أكدت النجمة الكبيرة منى واصف، في دردشة مع "سيدتي نت"، أنها تلقت 3 عروض للموسم الرمضانيّ المقبل، وأنها اختارت واحداً من بينها، ولكنها لا تستطيع الكشف عنه، لأنه لم يحصل اتفاق نهائيّ حوله، مكتفية بالقول إنّه "من أعمال البيئة الشامية".

منى واصف، التي شاركت في رمضان 2013 بأربعة أعمال، هي: "قمر شام"، و"طاحون الشر 2"، و"الولادة من الخاصرة 3"، و"ياسمين عتيق"، قالت: "لا يمكن أن أقبل بعمل لست راضية عنه أو مقتنعة به، لأنّ التمثيل هو متعتي في الحياة". وأضافت: "أنا لا أعمل في التمثيل من أجل المال، لأنني مكتفية مادياً، بل لأنه المهنة التي أتنفسّ من خلالها، ولذلك أنا لم أتوقف يوماً عن التمثيل".

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