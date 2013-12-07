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” شباب الانتفاضة ” يدعو إلى مسيرات ضد الاحتلال في ذكرى “انتفاضة الحجارة”

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” شباب الانتفاضة ” يدعو إلى مسيرات ضد الاحتلال في ذكرى “انتفاضة الحجارة” ” شباب الانتفاضة ” يدعو إلى مسيرات ضد الاحتلال في ذكرى “انتفاضة الحجارة”

 

دعا “ائتلاف شباب الانتفاضة” الى تنظيم مسيرات في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة غدا إحياء للذكرى السنوية السادسة والعشرين لـ “الانتفاضة الفلسطينية الأولى”، “انتفاضة الحجارة” والتي توافق يوم غد الأحد 8 ديسمبر.

وذكر الائتلاف –وهو تجمع شبابي مستقل لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني وتأسس في سبتمبر الماضي في بيان صحفي اليوم – إلى أن الجماهير الفلسطينية ستحتشد عند دوار الشجاعية غدا وتنطلق إلى موقع “ناحل عوز” العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وطالب الجماهير الفلسطينية عامة والشباب خاصة في كل مدن الضفة الغربية المحتلة بالاحتشاد غدا الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا في أماكن “التماس” مع الاحتلال.

كما ناشد الائتلاف “الجماهير الغفيرة والشباب الثائر”في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وفي مدينة القدس المحتلة وفي النقب الصحراوي أن ينتفض غدا في الوقت ذاته بوجه الاحتلال عند نقاط “التماس” لديهم.

يشار الى “ائتلاف شباب الانتفاضة” نظم خلال الشهور الثلاثة الماضية عددا من الفعاليات ضد الاحتلال الاسرائيلي في مناطق التماس بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس كان آخرها يوم الاثنين الماضي عندما أطلق قافلة “الصمود والعدالة” والتي تمكنت من كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة عبر الوصول الى مسافة 6 أميال داخل عرض بحر غزة، رغم التهديدات الاسرائيلية بمواجهتها ومنعها حال تجاوزها حاجز الستة أميال بحري.

أ ش أ

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