ننشر أسعار الفاكهة بعد استقرار أسعارها فى القاهرة

استقرت أسعار الفاكهة مع بداية الأسبوع اليوم السبت، رغم ارتفاع مستوى الطلب عليها، إلا أن الجوافة والكانتلوب متواجدين فى السوق بكميات قليلة وسط تزايد الإقبال عليهما.

قال محمد صابر، تاجر بسوق العبور، إن الأسعار حاليا شبه مستقرة عند مستويات أمس الجمعة، حيث سجل الموز البلدى 6.50 جنيه للكيلو بأسواق القاهرة، وما بين 3.50 و4.25 جنيه للكيلو مقابل 4 جنيهات سعره بأسواق الجملة بزيادة قدرها 25 قرشا، وبلغ سعر الموز المستورد 8 جنيهات للكيلو "بالجملة".

وبلغ سعر الجوافة بأسواق الجملة من 2.50 إلى 4 جنيهات وأضاف "الجوافة قليلة علشان كدا ماسكة سعر مقابل نهاية الأسبوع اللى فات، ومن 3.50 لـ4.50 جنيه سعر الكانتلوب (جملة)".

أما سعر البرتقال بأسواق القاهرة 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعره بسوق العبور جنيهين للكيلو، مرجحا استقرار سعره قائلا "البرتقال كتير فى السوق فسعره مستقر"، وسجلت أسعار الخوخ المستورد بـ30و42 جنيها بالتجزئة و15 جنيها "جملة".

وسجل سعر التفاح الأصفر المستورد 12 جنيها بالتجزئة، وسعره بسوق العبور 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر التفاح الأحمر المستورد 14 جنيها بالتجزئة، و10 جنيهات "جملة"، وبلغ سعر الرومان بسوق الجملة ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

وأكد "صابر" انخفاض معدل نمو المحصول بتلك الأصناف لـ"سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة"، ما يؤثر بشكل كبير على الأصناف.