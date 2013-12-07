السعودية تفتح باب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة المتجددة

أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية، أنها ستقوم بفتح الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة المتجددة بالمملكة، ذلك خلال المؤتمر الذى سيقام فى ديسمبر الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم، السبت، أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ستكشف فى 18 من الشهر الجارى عن أهم مصادر الطاقة المتجددة فى المملكة وتوجهاتها الإستراتيجية فى إطار مشروع اقتصادى أعدته المدينة مؤخرا بمشاركة خبرات محلية ودولية متخصّصة فى أمور الطاقة.

وتتطلع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة من خلال هذا المشروع إلى توجيه وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال الطاقة المتجددة بالمملكة، والاستفادة من الطاقات والإمكانات الكامنة التى تزخر بها البلاد فى مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح، ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة التى ستتاح البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بها.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من كبار المسئولين فى قطاع الطاقة من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء أكثر على أبرز ملامح هذا المشروع فى خدمة قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة.

ويشمل الحفل تنظيم حلقتى نقاش بعنوان "كيف يمكن للمطورين والممولين استخدام بيانات موارد الطاقة الشمسية"، والثانية بعنوان "كيف تدعم بيانات موارد الطاقة الشمسية الأبحاث والتطوير"، وتبحث الجوانب الفنية لمشروع أطلس الطاقة المتجددة واستخداماته وكيف توظيفه والاستفادة منه بالنسبة لكافة الأطراف أصحاب المصلحة.

وكانت مدينة الملك عبد العزيز نفذت مؤخراً مشروع "أطلس" هو ثمرة تعاون مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مع العديد من الجهات المحلية والخبرات الدولية المهتمة والمعنية بتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بالمملكة.