بالصور.. شباب الكنيسة الإنجيلية ينظمون يومًا بيئيًا بالفيوم

نظم شباب الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الفيوم، مبادرة شبابية مع حى الجون التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تحت إشراف القس مدحت غطاس، راعى الكنيسة الإنجيلية، والمهندس أسامة رحيل، رئيس حى الجون، ونائب رئيس المدينة، والمهندس سالم صابر نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وقام أكثر من 30 شابًا وفتاة من المسيحيين والمسلميين فى تلاحم وطنى وسط شوارع عدلى يكن وخالد باشا وبطل السلام، بمشاركة عمال النظافة فى دهان الأرصفة ورفع القمامة من الشوارع، ودهان وإزالة العبارات المسيئة المدونة على أسوار المدارس والمنازل, كما قاموا بعمل علامات إرشادية مرورية على المطبات الصناعية بالخط الأبيض وسط أشادة وتشجيع من أهالى الفيوم والمارة وأصحاب السيارات.

وأشرف على أعمال النظافة مع الشباب والعمال حسن زكريا مساعد رئيس حى جنوب لشئون البيئة، ويحيى قرنى صوفى مساعد رئيس حى غرب لشئون البيئة.