بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الزراعة للإسماعيلية اليوم

تفقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة برفقة اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عددا من المنشآت الزراعية.

تضمنت الزيارة مركز سيناء الإقليمى، بشرق قناة السويس، وما يضمه هذا المركز من مزارع نموذجية حديثة، ومعمل لزراعة الأنسجة ومجمع الصوب الزراعية ومحطة الإنتاج الحيوانى، والتسمين، ثم توجه الوزير والمحافظ ومرافقاهما إلى تفقد مقر المبنى الإدارى الجديد لمشروع تطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية لافتتاح المرحلة الأولى والثانية من المشروع.

وقال الدكتور أيمن أبو حديد إن مديونية بنك التنمية والائتمان الزاعى لدى الفلاحين تقدر بـ4 مليار جنية وأنه ليس معقولا أن يتم إعدام هذه المديونية نهائيا ولكن لابد من الدفع للفلاح الذى أخذ قروضاً وهو يعلم جيدا أنه سيقوم بردها ونظرا للظروف الحالية وما تعرض له الفلاح المصرى من تعثر فقررنا جدولة هذه الميدوينيات لمدة عام واسترداد الدين الاصلى من القرض إضافة إلى 5.5% فائدة وهى ليست الفائدة المركبة حيث تدفع الحكومة 7.5% من الفائدة وعلى الفلاح أن يستجيب حتى لايعرض نفسه للحبس.

وأشار الوزير إلى أن الدستور أنصف الفلاح المصرى وخاصة المادتين 29و30 وهذه هى المرة الأولى حيث منحه حق التأمين الصحى والعلاج كما حافظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها، ولذلك أطالب من جميع فلاحى مصر بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بنعم لتنفيذ خارطة الطريق المستقبلية ولما يحمله الدستور الجديد من خير للفلاحين.

وأضاف أبوحديد أن الوزارة قامت بتوفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وهى موجودة فى جميع المحافظات وتوفير أسمدة الجانين فى وقتها كما قمنا بعمل 5000 حقل إرشادى بدلا من 430 حقلا إرشاديا لتوعية الفلاح، وأن هناك مدارس إرشادية داخل الحقول الزراعية لتوعية الفلاح وإرشاده.

وبخصوص أراضى الخريجين واستصلاح الأراضى الصحراوية وتسليمها للخريجين أكد وزير الزراعة أنه يجرى حاليا تأهيل المناطق الصحراوية وبعض الأراضى التى تم نهبها وتخريبها أثناء الثورة وبعدها لتسليمها للشباب فى عدد من المحافظات، مطالبا أن تكون هناك شركات استثمارية بجانب تسليم الأرض للخريجين لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى.

وطالب الدكتور فريد أبو حديد المزارعين والأهالى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها بالبناء لأن كل فدان يُفقَد أمامه 8.1 نسمة لا يجدون قوتهم ومع استمرار التعدى ستكون الخسارة كبيرة فى الأراضى الزراعية ولابد من مساعدة الفلاحين والمجتمع المدنى فى إيقاف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية بجانب الحكومة والمسئولين.

ومن جانبه قال اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، إن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، وافق اليوم، السبت، على زيادة نسبة المحافظة من الأسمدة الأزوتية (النترات) إلى 50%، بدلاً من 25%.

وزيارة الوزير لقرية "الأمل"، شرق قناة السويس كانت مثمرة حيث شاهد الوزير المشروعات الهامة على أرض قرية الأمل شرق قناة السويس.

وتم الاتفاق على الاستفادة من مياه مصرف الوادى والتى تُقَدَّر بمليون و300 متر مكعب، تُلقَى فى القناة، بدون أية فائدة، وسيتم معالجة المياه لاستخدامها فى رى مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالإسماعيلية.