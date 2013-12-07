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“جبهة الشباب الليبرالى” توضح موقفها من مسودة الدستور الجديد

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“جبهة الشباب الليبرالى” توضح موقفها من مسودة الدستور الجديد “جبهة الشباب الليبرالى” توضح موقفها من مسودة الدستور الجديد

وسط حضور العديد من الشخصيات العامة مثل الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق،عقدت  جبهة الشباب الليبرالى مؤتمراً صحفياً بمركز إعداد القادة بالعجوزة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف لعزف السلام الوطنى الجمهورى ودقيقة حداد على أرواح كل من الشاعر أحمد فؤاد نجم والزعيم الأفريقى نيلسون مانديلا.

وخلال المؤتمر أعلنت جبهة الشباب الليبرالى عن موقفها من مسودة الدستور المقدمة للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور للاستفتاء عليها ،وهو دعمها للدستور مع بعض التحفظ على بعض المواد.

وأعربت الجبهة عن رغبتها فى إلغاء المواد الثانية والثالثة من الدستور لأنهما يسمحان للمتأسلمين بفرض سيطرتهم على المقاليد الرئيسية للدولة .

وطالبت الجبهة بتعديل المادة العاشرة  لأنها تؤكد أن الفرد أساس المجتمع بدلاً الأسرة.

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