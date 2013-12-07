وصول بعثة الأهلي للدار البيضاء

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب مساء السبت استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تنطلق 11 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال البعثة إيهاب أحمد جمال الدين السفير المصري بالمغرب والذي اجتمع بالبعثة ووعدهم بتنفيذ كافة طلباتهم وأنهم سيعيشون أجواء مثالية خلال فترة تواجدهم بالمغرب.

وسيخوض فريق الأهلي تدريبا خفيفا يوم السبت على ملعب محمد الخامس استعدادا لمباراة المغرب الفاسي الودية يوم الأحد.

ومن المنتظر أن يزور البعثة يوم الأحد عبد العزيز بودربالة اللاعب المغربي السابق والذي قاد أسود الأطلسي في كأس العالم 1986.