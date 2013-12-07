الأهلي: اللعب في المغرب فرصة لتحقيق إنجاز جديد

يرى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب يعطي الفريق الأحمر فرصة لتحقيق إنجازا جديدا.

وقال مرتجي فور وصول بعثة المارد الأحمر إلى المغرب "إقامة البطولة في المغرب فرصة لتحقيق الأهلي إنجازا جديدا."

وكان الإنجاز الأفضل لبطل مصر وإفريقيا في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، الحصول على المركز الثالث في نسخة عام 2006.

وأضاف مرتجي "اتوقع دعما كبيرا من جماهير المغرب، فخوض البطولة على أراضي عربية تعد حالة استثنائية بالنسبة لنا."

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني في ربع النهائي يوم 14 ديسمبر الجاري.