الصقر يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك الموسم الجاري

تنازل أحمد حسن لاعب وسط الزمالك السابق عن مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء عن الموسم الحالي بعد اعتزاله كرة القدم بالانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأكد الصقر للموقع الرسمي للزمالك قائلا: "اتخذت قرار الاعتزال الرسمي وقبلت مهمة المنتخب المصري وأتمنى التوفيق".

وأختير حسن لينضم للجهاز الفني للمنتخب مع المدير الفني شوقي غريب.

وأضاف الصقر "تنازلت عن مستحقاتي للزمالك عن الموسم الحالي، وسأستمر في التدريبات حتى نهاية الشهر الجاري قبل بدأ المهمة الرسمية مع منتخب مصر في مطلع يناير للحفاظ على لياقتي البدنية".

ومن جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأسامة نبيه المدرب العام السابق والمدرب المساعد لمنتخب مصر حاليا وأحمد حسن يوم الخميس المقبل.

وأشار الصقر "لافتة طيبة من مجلس الإدارة وسعيد بالفترة التي قضيتها مع الزمالك".