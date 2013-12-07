أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الصقر يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك الموسم الجاري

Google+ Print
الصقر يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك الموسم الجاري الصقر يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك الموسم الجاري

تنازل أحمد حسن لاعب وسط الزمالك السابق عن مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء عن الموسم الحالي بعد اعتزاله كرة القدم بالانضمام للجهاز الفني لمنتخب .

وأكد الصقر للموقع الرسمي للزمالك قائلا: "اتخذت قرار الاعتزال الرسمي وقبلت مهمة المصري وأتمنى التوفيق".

وأختير حسن لينضم للجهاز الفني للمنتخب مع المدير الفني شوقي غريب.

وأضاف الصقر "تنازلت عن مستحقاتي للزمالك عن الموسم الحالي، وسأستمر في التدريبات حتى نهاية الشهر الجاري قبل بدأ المهمة الرسمية مع منتخب مصر في مطلع يناير للحفاظ على لياقتي البدنية".

ومن جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأسامة نبيه المدرب العام السابق والمدرب المساعد لمنتخب مصر حاليا وأحمد حسن يوم الخميس المقبل.

وأشار الصقر "لافتة طيبة من مجلس الإدارة وسعيد بالفترة التي قضيتها مع الزمالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر