حماس: الانتفاضة لا تزال متقدة حتى استرداد كامل الأرض

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "شرارة الانتفاضة لا تزال متقدة"، متعهدة بمواصلة المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت الحركة، فى بيان صحفى اليوم السبت بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للانتفاضة الأولى "انتفاضة الحجارة"، التى تحل يوم غد الأحد: "إنه فى الثامن من ديسمبر 1987 انتفضت جماهير شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة ضد الإرهاب الصهيونى، وأشعلت شرارة انتفاضة جماهيرية عمت كامل التراب الفلسطينى، لتعلن أن شعبا مؤمنا بعدالة قضيته متمسكا بأرضه مدافعا عن حقوقه وثوابته لن يستكين أو يلين، ولن ترهبه غطرسة الاحتلال ولا إرهابه، وستظل شعلة الانتفاضة متقدة فى نفوس الأجيال الفلسطينية تحميها المقاومة وتغذيها دماء الشهداء وتضحيات وصمود شعبنا حتى استرداد الأرض وتحرير المقدسات والأسرى".

وأضافت: "إن إجرام الاحتلال الصهيونى لن يزيدنا وجماهير شعبنا إلا صلابة وإيمانا وتصميما على المضى فى طريق المقاومة كخيار إستراتيجى قادر على تحقيق تطلعات شعبنا فى التحرير والعودة".

وحذرت "الاحتلال الإسرائيلى من مغبة تصعيده وعدوانه على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا استيطانا وقتلا وتهجيرا وتهويدا"، مؤكدة أن الجماهير الفلسطينية لن تبقى مكتوفة الأيدى، بل ستنتفض دفاعا عن الثوابت والمقدسات.

وأضافت: "سيبقى الشعب الفلسطينى متمسكا بكل ذرة من تراب أرضه، ولن يقبل بأى اتفاق أو حلول تتنازل وتفرط فى الحقوق والثوابت الوطنية والمقدسات، وتتنكر لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى الذى بذلوا أرواحهم وأعمارهم من أجل فلسطين من بحرها إلى نهرها".