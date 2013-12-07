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بالصور ..ألبرت شفيق يشارك بمؤتمر أريج السادس للصحافة الاستقصائية بالأردن

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بالصور ..ألبرت شفيق يشارك بمؤتمر أريج السادس للصحافة الاستقصائية بالأردن بالصور ..ألبرت شفيق يشارك بمؤتمر أريج السادس للصحافة الاستقصائية بالأردن

ألبرت شفيق رئيس مجلس  قنوات اون تى فى

يشارك ألبرت شفيق، رئيس قنوات اون تى فى مؤتمر أريچ السادس للصحافة الاستقصائية بعمان بالاردن، والذى يدور حول “دور الإعلاميين العرب في المرحلة الانتقالية من حليف للسلطة إلي رقيب عليها”.

وأستعرض شفيق فى أحدى الجلسات المخصصة لشرح التحقيقات المتلفزة، بوجود  ثلاثة إعلاميين من الحائزين علي جوائز عالمية بعضها من تقاريرهم المتلفزة والتى يقدمون فيها  نصائح حول تحويل قصص مطبوعة إلي تقارير متلفزة مثيرة، كما يقومون بشرح بعض التحديات التي تواجه مسار الكاميرا خصوصاً لدي استطلاع مواقع التصوير وكيفية إقناع مسؤولين داخل المؤسسات المعنية بالحديث إلي الكاميرا.

وجاءت مشاركة، شفيق كمقرر للجنة، فيما شاركه أثنين مدربون هم توم جيلز محرر برنامج بانوراما  ذروة برامج البي بي سي عن شؤون الساعة (بريطانيا)، ومارك بيركنز رئيس تحرير برنامج الوثائقيات تليفزيون بي بي سي العربي (بريطانيا).

 

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