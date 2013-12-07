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السفير المصري يستقبل الأهلي بالمغرب ويتأكد من توفير كافة احتياجات البعثة

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السفير المصري يستقبل الأهلي بالمغرب ويتأكد من توفير كافة احتياجات البعثة السفير المصري يستقبل الأهلي بالمغرب ويتأكد من توفير كافة احتياجات البعثة

استقبل السفير المصري في المغرب ، أحمد ابهاب جمال الدين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي وصلت الي المغرب في تمام الثالثة عصرا وحرص السفير المصري علي مصافحة اللاعبين و تقديم لهم التحية .

كما حرص السفير المصري علي عقد جلسة مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الاهلي في المغرب و الكابتن هادي خشبة مدير قطاع كرة القدم للتأكيد علي توفير كافة سبل الراحة للفريق طوال مدة تواجده بالمغرب مشيرا الي أن الفريق سيؤدي بطولة في أجواء مثالية بالمغرب .

و أبدي السفير المصري سعادته بوجود الأهلي في هذا المحفل الأكبر حول العالم بالنسبة للأندية الفائزة بالألقاب القارية متمنيا أن يرفع الاهلي اسم عاليا و يقدم أداءا مشرفا للكرة المصرية .

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