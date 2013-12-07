ضبط 8 أطنان ملح غير صالحة للاستهلاك وأسمدة مدعمة قبل تهريبها ببورسعيد

أ. ش.أ

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 4 أطنان ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى و4 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بخلاف السعر المقرر من قبل الدولة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن بورسعيد إخطارا من العميد خالد العوادلى، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو الشحات حسن البيلى والمدعو وليد عبد البارى عبد النور -31 سنة – قائد السيارة 50716 نقل الإسماعيلية والمحملة بـ4 أطنان من ملح السياحات، والذى يتم تجميعة من الأراضى المجففة ويسبب أضرارا على صحة الإنسان، وذلك داخل شكائر تمهيدا لبيعها للمعامل والمصانع على أنها ملح طعام خشن، وعثر أسفلهم على 4 أطنان "كيماوى" (سماد نترات النشادر) والمدعم من قبل الدولة.

وبفحص المضبوطات بمعرفة مفتش الأغذية، قرر أن الملح المضبوط غير صالح للاستهلاك الأدمى مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 1966 وكذا مخالفته بوضع كميات من الكيماوى أسفل أجولة الملح.

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.