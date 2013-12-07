محافظ الغربية يتفقد أرضاً بجوار سكة حديد بطنطا لإقامة 30 عمارة سكنية

تفقد اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية اليوم السبت، قطعة أرض بطول 750 مترا بمدينة طنطا على شريط السكة الحديد بترعة الملاحة، حيث قام بمعاينتها على الطبيعة بهدف إقامة وحدات سكنية لمحدودى الدخل عليها، كما قام بمعاينة قطعتين أخرتين من الأراضى لإقامة وحدات سكنية إحداها ملك لوزارة الرى والأخرى ملك خاص.

ومن جانبه قدم المهندس محمود هاشم، وكيل وزارة الإسكان الذى كان فى استقبال المحافظ فى موقع الأرض الملاصقة لشريط السكة الحديد شرحا وفيا تضمن إمكانية إنشاء 30 عمارة سكنية تضم 462 وحدة سكنية، يأتى هذا فى إطار جهود محافظ الغربية لتدبير قطع أراضى فضاء صالحة للبناء لتنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الإسكان.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال التطوير والتجديد الجارية حاليا بحديقة الطفل والتى تتضمن إنشاء مقاعد جديدة وتجديد المظلات وتبليط الممرات وزراعة المساحة الخضراء وتنجيلها وتجديد دورات المياه وإنشاء كافيتيريا بالحديقة لخدمة روادها ومكتبة مجهزة بشاشة عرض وكتب للأطفال لنشر الوعى والثقافة لدى الأطفال.

وطالب نعيم بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد ودهان السور الحديدى حول الحديقة من الجانبين والاهتمام بالمظهر الجمالى وإعادة تأهيل الحديقة ورفع مستوى العاملين بها لتكون متنفسا للمواطنين.