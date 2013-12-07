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وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتفعيل الحد الادنى للاجور بداية من يناير

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وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتفعيل الحد الادنى للاجور بداية من يناير وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتفعيل الحد الادنى للاجور بداية من يناير

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن ملتزمة بتفعيل الحد الادني للاجور بداية من يناير المقبل، لافتا الي الجهود التي تبذلها وسعيها لتطبيق الحد الاقصي علي جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية بالدولة.

واكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بهيئة الجمارك بميناء الاسكندرية علي أهمية المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد ، معتبرا ذلك خطوة نحو الاستقرار ودفع عجلة التنمية لتحقيق مستقبل افضل .
> وأوضح أنه بغض النظر عن وجود بعض المواد غير المتفق عليه في الدستور الجديد والتي قد يتفق البعض عليها أو يختلف الا أن المشاركة في الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيقود البلاد نحو الاستقرار.

وطالب الدكتور احمد جلال من رجال الجمارك بعد ان استمع لمطالبهم والصعوبات التي يتعرضون لها بتشديد الاجراءات والرقابة لضبط السلع والبضائع المهربة ، موضحا ان عمليات التهريب تضر بالاقتصاد الوطني والسلع المحلية .

وكان وزير المالية قد تفقد اليوم خلال زيارته للاسكندرية عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالاسكندرية لمتابعة سير العمل والتعرف علي اية مشكلات تواجه العاملين بها كما التقي مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء غرفة تجارة الاسكندرية بحضور محافظي البحيرة والشرقية .

أ ش أ

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