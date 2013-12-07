مرسيليا يُقيل مدربه إيلي بوب

أعلن نادي مرسيليا اليوم السبت إقالة مدربه إيلي بوب من منصبه بعد خسارة الفريق أمام نانت 0-1 على ملعب فيلودروم. وأصدر مرسيليا بيانًا رسميًا جاء فيه “ترك إيلي بوب منصبه بعد مُحادثات مع رئيس النادي إثر انتهاء الحصة التدريبية صباح اليوم الثلاثاء”.

وكان بوب صاحب الـ58 عامًا” استلم تدريب مرسليا مطلع الموسم الماضي خلفًا لديدييه ديشان المنتقل إلى تدريب منتخب فرنسا ونجح في قيادته خلافًا للتوقعات إلى المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الصحف المحلية أشارت إلى إقالة بوب صباح اليوم وبأن جوزيه انيجو سيستلم مهمة التدريب مؤقتًا بانتظار تعيين مدرب جديد.

ويبدو وبحسب معلومات أوردتها وسائل الإعلام بأن رئيس النادي فانسان لابرون أعلم اللاعبين صباح اليوم السبت إثر انتهاء الحصة التدريبية برحيل المدرب، قبل أن يقول لهم بأن أنيجو سيستلم تدريب الفريق حتى فترة التوقف الشتوية.

وسيلتقي مرسيليا في مباراته المُقبلة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا علمًا بأنه خسر حتى الأن مبارياته الخمس في هذه المسابقة خلال الموسم الحالي.

وبات بوب ثاني مدرب يخسر منصبه في الساعات الـ48 الماضية، بعد ان تخلى مونبلييه عن مدربه جان فرنانديز.