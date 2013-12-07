' عميل ليفربول ' يقتل تشيلسي بهدف رائع

انتزع ستوك سيتي هدفا قاتلا خلال مواجهة ضيفه تشيلسي بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي ليفوز بنتيجة 3-2 ويؤخر موقع فريق جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لصالح ليفربول.

فقد نجح أسامة السعيدي المعار إلى ستوك سيتي من ليفربول في تسجيل الهدف الثالث في الوقت القاتل من المباراة، مانحا فريقه النقاط الثلاثة، وجعل الحُمر يستفيد من هزيمة تشيلسي ليصعد ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي.

افتتح أندري شورلي التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 10، ثم تقدم ستوك سيتي بهدفين متتاليين عن طريق بيتر كراوتش وستيفن إيرلند في الدقيقتين 42 و50.

وتعادل الألماني شورلي لتشيلسي مجددا في الدقيقة 53، وقبل صافرة النهاية ينجح المغربي أسامة السعيدي من تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة 90.

الفوز يرفع رصيد ستوك سيتي للنقطة 17 بالمركز الـ12، ويأتي تشيلسي ثالثا برصيد 30 نقطة وفارق الأهداف لصالح ليفربول الذي فاز 4-1 على حساب وست هام.