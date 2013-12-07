بالصور.. رحيل «مانديلا» يتصدّر غلاف الصحف والمجلات العالمية

تصدر خبر وفاة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا وصوره أغلفة أبرز الصحف والمجلات العالمية، بعد ساعات قليلة من إعلان وفاته عن عمر يناهز الـ95 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، والذي كان أيقونة للحرية والنضال والكفاح ضد العنصرية في جنوب أفريقيا.

وعرض موقع «BuZZ FeeD» عددًا من أغلفة الصحف والمجلات التي تناولت الحديث عن رحيل «مانديلا».

صحيفة دايلي تليجراف»» البريطانية تصدر غلاف صفحتها الأولى صورة كبيرة بحجم الصفحة للزعيم الأسطورة مكتوبًا عليها «نيلسون مانديلا .. 1918 - 2013».

صحيفة جارديان»» البريطانية تصدر أيضًا غلاف صفحتها الأولى صورة كبيرة لـ«مانديلا» مكتوبًا تحتها أنه كان رمزًا للنضال نحو الحرية في أفريقيا، وأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا توفي عن عمر يناهز الـ95 عامًا، مضيفة قول جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا الحالي، «إن أمتنا فقدت ابنها البار»، وذلك خلال كلمة ألقاها على الهواء، مساء الخميس، يعلن فيها رحيله.

مجلة «تايمز» الأمريكية تصدر غلافها صورة لـ«مانديلا» وهو يرفع يده بقبضة للنصر، وهي الإشارة التي اشتهر بها وأصبحت علامة مميزة له في العديد من خطاباته كإشارة للنصر ضد التمييز العنصري، والتي تعبر عن لحظة إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى 27 عامًا فيه.

«واشنطن بوست» الأمريكية كتبت عنوان «معالج الأمة مات» في صدر غلاف الصحيفة واضعة صورة له بالأبيض والأسود في شبابه وهو في محبسه.

صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية كتبت عنوان «نيلسون مانديلا.. رحيل العظيم» واضعة صورة كبيرة له متحدثة عن حياته ونضاله بجنوب أفريقيا بغلاف الصحيفة.

صحيفة «شيكاغو تريبيون» الأمريكية وضعت عنوانًا بخط كبير «نيلسون مانديلا: الصوت القوي للمصالحة.. موحد جنوب أفريقيا».

صحيفة «Hatford Courant» الأمريكية كتبت «مانديلا الذي غيّر العالم» عنوانًا لصفحتها الأولى، واضعة صورة كبيرة له في غلاف الصحيفة.

صحيفة «San Francisco Examiner» الأمريكية وضعت صورة كبيرة بحجم غلاف الصفحة لنيلسون مانديلا، وفي خلفية الصورة علم جنوب أفريقيا كاتبة «نيلسون مانديلا.. 1918 - 2013».

صحيفة «صن» البريطانية وضعت صورة لـ«مانديلا» وهو يرفع يده بقبضة للنصر، واختارت عنوانًا «وفاة مانديلا.. مكافح التميز العنصري يخسر معركته الأخيرة» حيث أفردت الصحيفة 8 صفحات داخل العدد، تتعلق بالحديث عن الزعيم الراحل.

صحيفة «دايلي نيوز» الأمريكية كتبت في صفحتها الأولى «نيلسون مانديلا.. وداعًا أيها الصديق العزيز»، واضعة صورة كبيرة له بحجم الغلاف.

صحيفة «Western Mail» البريطانية كتبت في العنوان الرئيسي «نيلسون مانديلا.. مصدر إلهام العالم»، واختارت له صورة وهو يشير بقبضته كإشارة للنصر.

صحيفة «The Independent» البريطانية وضعت صورة كبيرة بحجم صفحتها لـ«مانديلا» بالأبيض والأسود، وكتبت بجوارها أحد أقواله.

صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية وضعت صورة له كبيرة، وصورة أخرى له مع زوجته في شبابه رافعين يديهما بقبضة النصر، وكتبت في عنوانها الرئيسي «وفاة مانديلا»، وتحته عنونت «العالم ينعى محارب التمييز العنصري الذي توفي بمنزله عن عمر 95 عامًا».