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برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط إنتر في الشتاء

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برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط إنتر في الشتاء برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط إنتر في الشتاء

(إفي) - كشفت تقارير صحفية اليوم عن اهتمام نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، بالفوز بخدمات لاعب الوسط الكولومبي فريدي جوارين، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الذي يبدأ الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة (سبورت) الموالية للفريق الكتالوني أن المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو متمسك بالتعاقد مع جوارين، رغم وجود منافسة شديدة للحصول على توقيعه من الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنام.

وأشارت الصحيفة الى أن تاتا أخبر رئيس البرسا ساندرو روسيل بأهمية التعاقد مع جوارين، نجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب 27 عاما.

وستكون رغبة جوارين حاسمة لوجهته المستقبلية، لاسيما أن مدربه السابق في بورتو البرتغالي فيلاش بواش، الذي ساهم في تطوير موهبته، يدرب توتنهام حاليا.

ومما يعقد الصفقة اصرار مدرب النيراتزوري والتر ماتزاري على الاحتفاظ بجوارين، الذي يعد ركيزة أساسية بمنتصف الملعب بجانب الأرجنتيني ستيبان كامبياسو.

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