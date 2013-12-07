ويجان يُعيّن الألماني روسلر مديرًا فنيًا

عيّن ويجان أثلتيك، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم ألمانيا السابق أوفه روسلر، ليكون المدرب الجديد للنادي الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وسينتقل روسلر، 45 عامًا، الذي سبق له اللعب في مانشستر سيتي إلى ويغان من برنتفورد، وهو فريق في الدرجة الثالثة، بعد الاتفاق على تعويض، ليحل محل أوين كويل الذي ترك ويغان بعد أقل من ستة أشهر من تعيينه خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

وقال رئيس ويجان، ديف ويلان، لموقع النادي على الإنترنت “أوفه واحد من أفضل المدربين الشبان في الدرجة الثالثة، وطموحه هو العمل في الدوري الممتاز.”

وأضاف “لقد أبهرني حين تحدثت إليه، لديه فلسفة قوية عن طريقة اللعب ورغبة في وضع خطة طويلة الأمد للنادي. أعتقد أنه قادر وسينجح في تحقيق أشياء كبيرة هنا في ويغان”.

وحاليا يحتل ويجان، الذي هزم مانشستر سيتي بهدف نظيف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، المركز الرابع عشر في الدرجة الثانية.

ولا يزال الفريق ينافس في المجموعة الرابعة من كأس الأندية الأوروبية “يوروبا ليج”، إذ يأتي في المركز الثالث، ولا تزال فرصته قائمة في بلوغ مرحلة خروج المغلوب.