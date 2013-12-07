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بالفيديو - مورينيو يختار أجمل هدف في مسيرته

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بالفيديو - مورينيو يختار أجمل هدف في مسيرته بالفيديو - مورينيو يختار أجمل هدف في مسيرته

اختار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الاستثنائي أجمل هدف سجله لاعب في الفرق التي دربها.. ولكنه لم يكن بتوقيع كريستيانو رونالدو أو زلاتان إبراهيموفيتش أو ديدييه دروجبا.

ووجه موقع "بليتشر ريبورت" سؤالا إلى مورينيو عن أجمل هدف سجله لاعبا ضمن فريقه، وأكثر الأهداف دراماتيكية.. وطلب منه إجابة واحدة.

وأجاب مورينيو "اعتقد أن هدف بورتو في مانشستر يونايتد في دور الـ16 في دوري الأبطال 2004 في أولد ترافورد هو الأكثر دراماتيكية لأننا سجلناه في أخر دقيقة وفتح الباب لتتويجنا بالبطولة".

وأضاف "أما بالنسبة للأجمل فقد رأيت العديد من الأهداف الجميلة، فقد كان يلعب لي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وسجل أهدافا رائعة، وزلاتان إبراهيموفيتش في إنتر ميلان وسجل أيضا أهدافا رائعة، وفي تشيلي كان يلعب ديدييه دروجبا الذي يسجل أهداف جميلة بالرأس وفرانك لامبارد الذي يسجل أهدافا رائعة من خارج الصندوق".

وتابع "لا أعرف لأنني رأيت العديد من الأهداف العظيمة مع هذا العدد من اللاعبين الكبار، والبعض منها كان بشكل فني، والبعض منها كان من مسافات بعيدة ولكني أتذكر هدفا لإنتر أمام جنوه من هذه النوعية التي أراد بيليه أن يسجل مثلها، مباشرة من المرمى للمرمى، وفعلها ديان ستانكوفيتش من مسافة 60 متر".

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فيديو اليوم السابع

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