أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بايرن يكتسح بريمن بسباعية على ملعبه في عودة ريبري

Google+ Print
بايرن يكتسح بريمن بسباعية على ملعبه في عودة ريبري بايرن يكتسح بريمن بسباعية على ملعبه في عودة ريبري

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه فيردر بريمن بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري الألماني الممتاز.

واستعاد بايرن خدمات نجمه الفرنسي فرانك ريبري الذي سجل هدفين ليستعيد جوارديولا أحد أهم أسلحته بعد إصابة الهولندي روبن.

وتقدم لوكيميا لاعب بريمن للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 قبل أن يضيف دانيل فان بويتن الهدف الثاني في الدقيقة 27 ثم أضاف ريبري الثالث في الدقيقة 38 من الشوط ذاته.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرواتي ماريو مانزوكيتش الرابع في الدقيقة 60 وتبعه توماس مولر بالخامس في الدقيقة 68 قبل أن يعود ريبري ويسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 82 ليختتم جوتزة أهداف المباراة بالسابع قبل نهاية المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 41 نقطة مغردا في الصدارة وحيدا في انتظار مباراة ليفركوزن ودورتموند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع