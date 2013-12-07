بايرن يكتسح بريمن بسباعية على ملعبه في عودة ريبري

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه فيردر بريمن بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري الألماني الممتاز.

واستعاد بايرن خدمات نجمه الفرنسي فرانك ريبري الذي سجل هدفين ليستعيد جوارديولا أحد أهم أسلحته بعد إصابة الهولندي روبن.

وتقدم لوكيميا لاعب بريمن للضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 قبل أن يضيف دانيل فان بويتن الهدف الثاني في الدقيقة 27 ثم أضاف ريبري الثالث في الدقيقة 38 من الشوط ذاته.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرواتي ماريو مانزوكيتش الرابع في الدقيقة 60 وتبعه توماس مولر بالخامس في الدقيقة 68 قبل أن يعود ريبري ويسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 82 ليختتم جوتزة أهداف المباراة بالسابع قبل نهاية المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 41 نقطة مغردا في الصدارة وحيدا في انتظار مباراة ليفركوزن ودورتموند.