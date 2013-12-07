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32 عامل نظافة بالشرقية يطالبون بالتعاقد ويهددون بالإضراب عن الطعام

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32 عامل نظافة بالشرقية يطالبون بالتعاقد ويهددون بالإضراب عن الطعام 32 عامل نظافة بالشرقية يطالبون بالتعاقد ويهددون بالإضراب عن الطعام

طالب 32 عامل نظافة بمجلس مدينة صان الحجر، الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، بالتعاقد معهم، خاصة أن رئيس المركز وعدهم بالتعيين وسحب وعده.

وقال عزت عاطف، أحد العمال، إن رئيس مركز ومدينة صان الحجر قام باستدعائهم بناء على طلبات تقدموا بها لتشغيلهم بالمجلس، وطلب رئيس المدينة عمل بمشروع النظافة ووافقوا على أمل تنفيذ وعده بالتعاقد.

من جانبه أوضح السيد نوفل "عامل"، أنهم عملوا فترة 3 شهور ولم يحصلوا خلالها على أجر حتى الآن على أمل التعاقد، قائلاً: "كنا نوقع فى دفتر الحضور والانصراف بالمجلس لكننا تفاجئنا بأن رئيس المركز يوقف عملنا ويتعاقد مع جمعية والتى أتت بعمال غيرنا".

وطالب العمال المحافظ بتنفيذ وعده بحل مشكلتهم والتعاقد معهم، حيث لم ينفذ وعده خاصة أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى للمحافظة دون جدوى.

وهدد عمال النظافة بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بديوان عام المحافظة لحين التعاقد معهم.

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مصر 365