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تعافى الحركة السياحية بالأقصر الأسبوع الجارى بنسبة إشغال 12%

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تعافى الحركة السياحية بالأقصر الأسبوع الجارى بنسبة إشغال 12% تعافى الحركة السياحية بالأقصر الأسبوع الجارى بنسبة إشغال 12%

أعلن العميد حسنى حسين مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، عن ارتفاع نسبة الإشغال السياحى بمحافظة الأقصر لـ12% خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف حسين، أن هذا الارتفاع ساهم فى عودة إبحار عدد 15 فندقًا عائمًا بين الأقصر وأسوان من إجمالى 255 فندقًا عائمًا على متنها عدد 617 سائحًا متعدد الجنسية، بنسبة إشغال قدرها 2.75%، بالإضافة إلى نسبة الإشغال فى الفنادق الثابتة التى وصلت إلى 210 سائحين، بنسبة 4%، بالإضافة إلى 535 مصريًا بنسبة 11%.

وأوضح حسين، أن ارتفاع نسب الإشغال السياحى بالأقصر ناتج عن إقامة عدد من المؤتمرات المحلية والدولية بفنادق الأقصر، مشيرًا إلى أن الجنسيات التى تمثلها نِسَب الإشغال السياحى بالمحافظة، أمريكان، ويابانيون وبريطانيون وإسبان وصينيون، ودنماركيون، وفرنسيون، وألمان.

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