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بالفيديو.. وزير الزراعة: نفقد 250 فدانًا أسبوعيًا بسبب التعديات

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بالفيديو.. وزير الزراعة: نفقد 250 فدانًا أسبوعيًا بسبب التعديات بالفيديو.. وزير الزراعة: نفقد 250 فدانًا أسبوعيًا بسبب التعديات

حذر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، من كثرة التعديات على الأراضى الزراعية من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أنها أمر فى غاية الخطورة.

وأكد الوزير على هامش زيارته اليوم إلى الإسماعيلية لتفقد بعض المنشآت الزراعية بالمحافظة، أن الوزارة اتخذت إجراءات رادعة لتقليل التعديات والتى تراجعت من 500 فدان أسبوعيًا إلى 250 فدانًا أسبوعيًا، ومطلوب التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من قبل المجتمع المدنى والأهالى للحفاظ على الرقعة الزراعية فى .

وأضاف أبو حديد أنه تم تقليل نسبة التعدى على الأراضى الزراعية إلى النصف خلال أربعة شهور تقريبًا تقليل نسبة التعدى إلى النصف، معربًا عن أمله فى إنهاء هذه الظاهرة.

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مصر 365

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