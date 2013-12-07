مصدر قضائى: النقض مختصة بإلغاء أو تأييد الحكم بحق فتيات الإسكندرية

قال مصدر قضائى إن الطعن أمام محكمة النقض هو المرحلة الأخيرة من التقاضى فى قضية "فتيات الإخوان"، المتهمات بالضلوع فى أعمال عنف خلال مشاركتهن فى مظاهرات بمحافظة الإسكندرية، حيث إنها الجهة الوحيدة المختصة بإلغاء الحكم الصادر ضدهن بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ أو تأييده.

وأوضح المصدر أن حكم اليوم صدر فى الاستئناف الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن الفتيات المتهمات، على الحكم الذى أصدرته جنح سيدى جابر فى أول درجة بمعاقبتهن بمجموع أحكام وصل إلى 11 سنة حبس لكل فتاة، وبذلك يكون الطعن أمام النقض هو المرحلة الأخيرة من التقاضى فى تلك الدعوى إذا ما رغبوا فى إلغاء الحكم الصادر بالحبس سنة مع الإيقاف.

كانت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بالإسكندرية برئاسة المستشار شريف حافظ، قد أصدرت حكماً ببراءة 7 فتيات قصر من حركة "7 الصبح"، وحبس 14 أخريات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لضلوعهن فى أعمال شغب أثناء مشاركتهن فى مظاهرات نظمتها الجماعة.

يذكر أن محكمة أول درجة قد أصدرت الأربعاء قبل الماضى، حكما بحبس الـ 14 فتاة من لمدة 11 سنة وشهر واحد، وقررت إيداع 7 فتيات أخريات قاصرات دور الرعاية الاجتماعية والحبس غيابيا لمدة 15 سنة على 6 من قيادات جماعة الإخوان الهاربين، بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية وتوزيعها وقطع الطريق.