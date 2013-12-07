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نائب محافظ القاهرة يعد سكان حى الزمالك باستكمال تطوير حديقة الأسماك

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نائب محافظ القاهرة يعد سكان حى الزمالك باستكمال تطوير حديقة الأسماك نائب محافظ القاهرة يعد سكان حى الزمالك باستكمال تطوير حديقة الأسماك

أكد اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، خلال جولته اليوم برفقة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أنه سيقوم بدعم أهالى سكان حى الزمالك باستكمال تطوير حديقة الأسماك، ووعد النائب بأنه سيخاطب وزارة الرى والطب البيطرى بتطوير جبالية الحديقة، ومدّها بالأنواع المختلفة للأسماك.

وخلال جولة الوزيرة ونائب المنطقة الغربية لحديقة الأسماك اليوم، السبت، تم افتتاح حديقة الطفل التى قامت بتطويرها جمعية تنمية حى الزمالك وتطويرها، وإعادة بناء الحمامات الخاصة لها، بالإضافة إلى استزراع مجموعة من النباتات والأشجار التى تتناسق مع الحديقة.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه سيراعى خلال التطوير الحفاظ على الشكل الأثرى للجبلاية، ومخاطبة الآثار للتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة.

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