بالصور..وزيرة البيئة تشهد حملة "فصل المخلفات من المنبع" بحديقة الأسماك

شهدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، احتفالية بدء إطلاق حملة "فصل المخلفات من المنبع"، بحديقة الأسماك بالزمالك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وجمعية خدمات حى الزمالك، وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.

تأتى الحملة بهدف رفع الوعى البيئى لدى المواطنين بالحى بمنظومة الفصل من المنبع ودورها فى القضاء على مشكلة تراكم المخلفات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، وكذلك تكريم مهنة جامع القمامة.

وأشارت ليلى إسكندر إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية خلال الاحتفالية بين أرقام العمارات التى ترغب فى تنفيذ منظومة الفصل من المنبع بالحى لاختيار العمارات التى ستقوم بالتطبيق الفعلى لفصل المخلفات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين روساء مجالس العمارات التى يتم اختيارها.

وأوضحت ليلى إسكندر أن منظومة فصل المخلفات من المنبع التى تتبناها وزارة الدولة لشئون البيئة تقوم بتحويل المخلفات من مشكلة إلى مورد بتنفيذ نظام جديد "مستدام" يعتمد على جمع المخلفات من باب المنزل، أى "من يد إلى يد"، مما يساعد على تدارك العديد من المشاكل الحالية وجعل المنظومة أكثر إحكاماً.

ويتم فرز المخلفات إلى مكونين؛ عضوى، وغير عضوى، من المنزل على أن يتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية (بقايا الطعام) فى العديد من المشروعات، منها إنتاج الأسمدة العضوية، ذى جودة متميزة، أو مشروعات توليد طاقة، وغيرها، بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية فى توفير فُرَص عمل وخلق بيئة أنظف ستكرم مهنة جامعى القمامة.

كما أكدت الوزيرة أن تطبيق هذه المنظومة سيحقق العديد من الإنجازات منها وقف استنزاف أجود أراضينا فى جعلها "مقالب قمامة"، كما سيقلل الاحتياج إلى مدافن أو صناديق القمامة جديدة، وسيطول عمر المدافن المخصصة لذلك، وسيعمل على وقف استنزاف الموارد المالية فى إحلال وتجديد صناديق القمامة، كما ستحفظ المنظومة الجديدة الحقوق المالية، لأصحاب المهنة التى تـمكنهم من تأدية هذه الخدمة المتميزة للمواطن، وفى سبيل تحقيق هذا سيتم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمى الخدمة، كما ينص على كل الالتزامات المطلوبة منهم ويلزم مقدمو الخدمة من عدم تلقى أية أموال إضافية من المواطنين.

وجديرٌ بالذكر أن منظومة الفصل من المنبع التى تبنتها الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.