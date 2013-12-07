التايم: السيسي حصل على أعلى نسبة تصويت في اختيار الجمهور .. وشخصية العام يحسمها الصحفيون

أكدت مجلة “التايم” الأمريكية في تقرير لها اليوم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الإنتاج والدفاع الحربي ، قد حصل على أعلى نسبة تصويت في اختيار الجمهور للمرشحين الذين طرحتهم المجلة وعددهم 44 مرشحًا ز

وأوضحت التايم أن شخصية العام يحسمها صحفيو المجلة ، وأنها ستعلن نتيجة التصويت النهائي الأربعاء القادم 11 ديسمبر .

من جانبه قال أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن اختيار الشخصية في التايم يجري بأسلوب معقد يعتمد علي الدمج بين اختيارات الناس وبين اختيارات محللي المجلة.

وأضاف عبد ربه عبر فيسبوك ” يتم اختيار الشخصية في المرحلة الأولى (اختيارات القراء) بأسلوب معقد جدا بحيث هذا العام مثلا يتم طرح سوال مباشر للقراء عم ما اذا كانت هذه الشخصية تستحق اللقب (تجري المنافسة بين ٤٤ شخصية هذا العام)، ثم طرج مواجهة بين ٤٦ شخصية في شكل مباراة أو مفاضلة بين طرفين”.

وأضاف “ما جري حتي الآن هو أن السيسي فاز على أردوغان في المواجهة المباشرة لكن المشكلة أن مع السيسي فاز ٢٢ شخص أخر علي مستوي المواجهات، فضلا عن أن صراعا أخر لم يحسم بين ال ٤٤ شخصية التي قامت المجلة بالسوال المباشر عنها، وهو مايعني أن السيس حتي الأن ينافس ٦٦ شخصية بعد استبعاد ٢٢ شخصية خرجوا من المنافسة الأولى (منهم رجب طيب اردوغان)”.