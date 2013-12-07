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غدًا.. بدء فعاليات المؤتمر العالمى الـ(40) للطب العسكرى بجدة

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غدًا.. بدء فعاليات المؤتمر العالمى الـ(40) للطب العسكرى بجدة غدًا.. بدء فعاليات المؤتمر العالمى الـ(40) للطب العسكرى بجدة

تبدأ غدا "الأحد" فعاليات المؤتمر العالمى الـ(40) للطب العسكرى، الذى تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، ويستمر خمسة أيام.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن حسين بن عبدالله، أن تنظيم الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا المؤتمر، والذى يشارك فيه أكثر من مائة دولة عضو بالمجلس الدولى للطب العسكرى، يأتى للاطلاع على آخر المستجدات فى مجال الطب العسكرى، ومناقشة عدد من الموضوعات العلمية والطبية العسكرية .

من جانبه، نوه مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة رئيس المؤتمر اللواء الطبيب سعيد بن محمد الأسمرى، إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة نخبة عالمية من الباحثين لمناقشة عدد من موضوعات المتخصصة بالمجالات العلمية، والطبية العسكرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات من خلال أوراق عمل بحثية، وورش وحلقات نقاشية "لافتا إلى أن المؤتمر يعد أكبر حدث عالمى صحى عسكرى فى مجال الطب العسكرى، تستضيفه وتنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية .

وتتركز مناقشات المؤتمر، خلال فترة انعقاده حول موضوعات الطب المبنى على البراهين وعلاج الجروح فى ساحة المعركة، و المعالجة المتقدمة للمجرى التنفسى فى ساحة المعركة، و إدارة الكوارث ودور المستشفيات العسكرية فى عملية تعليم وتدريب الأطباء فى المملكة.

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مصر 365

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