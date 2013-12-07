أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب بتيار المستقبل اللبنانى يطالب بتحرك القضاء ضد المخلين بالأمن

Google+ Print
نائب بتيار المستقبل اللبنانى يطالب بتحرك القضاء ضد المخلين بالأمن نائب بتيار المستقبل اللبنانى يطالب بتحرك القضاء ضد المخلين بالأمن

طالب عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى عن مدينة طرابلس، النائب محمد كبارة، بأن يصاحب الإجراءات الأمنية فى المدينة تحرك النيابات العامة ضد المخلين بالأمن، وعلى رأسهم على ورفعت عيد فى قضية تفجير المسجدين وكل القناصين العاملين تحت إمرتهما.

وأكد "كبارة"، فى تصريح له اليوم السبت، أن الأمن فى مدينة طرابلس يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن ما حدث قبل يومين مع الجيش تم احتواؤه بشكل سريع بفضل المسئولية الكبرى التى تحلت بها فعاليات منطقة التبانة، ونتيجة للاتصالات التى جرت بين مختلف النواب والمشايخ ومن بينها الاتصالات التى أجراها رئيس التيار سعد الحريرى، ورئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتى، فضلا عن الوعى والحكمة التى تعاطى بهما الجيش اللبنانى.

وشدد على أنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك تصادم بين الجيش والأهالى فى طرابلس، مبديا الأمل فى أن يستمر الجيش فى تطبيق الخطة الأمنية مع سائر القوى الأمنية الأخرى بعدالة وتوازن، لكى يشعر أبناء المدينة بالأمن والاستقرار.

واعتبر "كبارة" أن أبناء طرابلس تعبوا من جولات العنف المتكررة فيما كل المناطق اللبنانية تنعم بالأمن والاستقرار، وتمارس حياتها بشكل طبيعى، داعيا الرئيس اللبنانى ميشال سليمان بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يحتضن الخطة الأمنية ويشرف عليها بشكل مباشر ويصدر تعليماته لتثبيت أمن طرابلس وحمايتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365