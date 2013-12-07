نائب بتيار المستقبل اللبنانى يطالب بتحرك القضاء ضد المخلين بالأمن

طالب عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى عن مدينة طرابلس، النائب محمد كبارة، بأن يصاحب الإجراءات الأمنية فى المدينة تحرك النيابات العامة ضد المخلين بالأمن، وعلى رأسهم على ورفعت عيد فى قضية تفجير المسجدين وكل القناصين العاملين تحت إمرتهما.

وأكد "كبارة"، فى تصريح له اليوم السبت، أن الأمن فى مدينة طرابلس يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن ما حدث قبل يومين مع الجيش تم احتواؤه بشكل سريع بفضل المسئولية الكبرى التى تحلت بها فعاليات منطقة التبانة، ونتيجة للاتصالات التى جرت بين مختلف النواب والمشايخ ومن بينها الاتصالات التى أجراها رئيس التيار سعد الحريرى، ورئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتى، فضلا عن الوعى والحكمة التى تعاطى بهما الجيش اللبنانى.

وشدد على أنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك تصادم بين الجيش والأهالى فى طرابلس، مبديا الأمل فى أن يستمر الجيش فى تطبيق الخطة الأمنية مع سائر القوى الأمنية الأخرى بعدالة وتوازن، لكى يشعر أبناء المدينة بالأمن والاستقرار.

واعتبر "كبارة" أن أبناء طرابلس تعبوا من جولات العنف المتكررة فيما كل المناطق اللبنانية تنعم بالأمن والاستقرار، وتمارس حياتها بشكل طبيعى، داعيا الرئيس اللبنانى ميشال سليمان بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يحتضن الخطة الأمنية ويشرف عليها بشكل مباشر ويصدر تعليماته لتثبيت أمن طرابلس وحمايتها.